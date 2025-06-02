FCongress провёл форум предпринимателей индустрии спорта «Masters of Sport: новый старт»

27 мая состоялся форум предпринимателей индустрии спорта «Masters of Sport: новый старт». Участники и гости форума обсудили, какой станет новая траектория развития российского спортивного бизнеса, кто сможет извлечь наибольшую выгоду из предстоящих изменений, как найти своё место в новой расстановке сил на рынке.

Первая сессия «Старт 2.0: перспективы и возможности спортивного бизнеса» началась с обсуждения перспектив возвращения наших спортсменов на международную арену и развития национального спорта – как профессионального, так и массового.

Спикеры сессии «Как бренды создают легенды: маркетинг в спорте» обсуждали варианты создания аутентичных связей между брендами и спортсменами, успешные рекламные кампании и роль социальных медиа и инновационных технологий в продвижении брендов через спорт.

Завершил форум Public Talk генерального директора FCongress Ольги Орешниковой с Дэном Мильштейном, агентом НХЛ, писателем, основателем международной компании Gold Star, которая имеет более 50 филиалов по всему миру. Он рассказал историю своего успеха: сначала – работа в общепите, потом – банковское дело и, наконец, основание международной компании.