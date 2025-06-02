Сборная России выиграла общекомандный зачёт чемпионата мира по муайтай

В Анталье завершился чемпионат мира по муайтай. По его итогам сборная России одержала победу в общекомандном зачёте.

Растущая конкуренция – не помеха

Муайтай является одним из самых динамично развивающихся видов спорта – примерно на 3% в год за последние 10 лет. Он признан в 156 странах, насчитывает более 132 тыс. спортивных залов по всему миру и почти 4 млн зарегистрированных спортсменов в национальных федерациях.

Данную тенденцию отмечает и президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин: «Мы видим, что муайтай популяризируется по всему миру. Конкуренция растёт, но мы по-прежнему остаёмся на вершине, выступаем в качестве локомотива мирового движения тайбоксёров».

В турнире в Турции приняли участие 635 спортсменов из 76 стран. Сборную России представили 44 тайбоксёра из 15 регионов. Россияне завоевали 36 медалей, 17 из которых оказались высшей пробы.

Победы опытных бойцов и прогресс молодёжи

11 наших спортсменов стали чемпионами мира, а ещё шесть – победителями первенства мира среди молодёжи. Особое внимание заслужили самый титулованный представитель команды Гаджи Меджидов, выигравший свой пятый чемпионат мира, и Константин Шахтарин, который стал трёхкратным победителем мирового чемпионата.

«Результатом на чемпионате мира доволен. На пути к золоту было преодолено много трудностей, но без наших супертренеров и специалистов я бы не справился. Мы снова доказали, что мы лучшая команда в мире!» – поделился эмоциями Константин Шахтарин.

Также российская сборная была награждена специальным призом Team Spirit как самая яркая команда турнира.

«Сборная России подтвердила свой статус самой сильной команды мира, – подвёл итог соревнованиям президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин. – 36 медалей – это результат труда огромного количества людей. Фиксируем очередную общую победу и продолжаем работать!».

Напомним, состав сборной на чемпионат мира был определён по итогам чемпионата России, который прошёл в Екатеринбурге – городе, в котором, как мы писали ранее, должны были состояться Всемирные игры дружбы, но их проведение отложено до особого распоряжения.