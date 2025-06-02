В Москве пройдёт форум в рамках премии «Спорт и Россия»

Премия «Спорт и Россия» – главная награда, отмечающая лучшие достижения в мире спорта, инициативы и лидеров, инновационные подходы и вклад в его развитие. Ежегодно событие становится точкой притяжения представителей российской спортивной индустрии, фундаментом, где формируют тренды, принимают стратегические решения и чествуют главные достижения в сфере спорта и воспитания подрастающего поколения чемпионов.

В рамках премии «Спорт и Россия» пройдёт форум, где среди основных направлений дискуссии заявлены следующие темы: корпоративные программы и социальные инициативы, инфраструктура и спортивные объекты, спорт-индустрия и производство, инновации и технологии в спорте, профессионалы спорта и ЗОЖ, медиа и продвижение в спорте.

Деловая программа направлена на обсуждение наиболее значимых вопросов развития спорта и физической культуры в России. Совместная разработка эффективных решений по ключевым направлениям развития спортивной индустрии в стране станет центрообразующим вектором дискуссий.

Спикерами на форуме выступят серебряный призёр Олимпийских игр – 2010, бронзовый призёр чемпионата мира Александр Панжинский, ведущая утреннего шоу «Будите Айлиш» на радио ХИТ FM, диктор, актриса, телерадиожурналист, ведущая спортивных и светских мероприятий Терешкова Диана и вице-президент по вопросам образования и региональному развитию физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» Пряникова Наталья. Мероприятие пройдёт 25 июня в Москве, в отеле «Монарх».