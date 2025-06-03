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В Хорошколе прошёл второй отборочный этап турнира «Шахматные звёзды 5.0»

В воскресенье, 1 июня, в Хорошколе прошёл детский отборочный этап турнира «Шахматные звезды 5.0», где гроссмейстеры Сергей Карякин и Валентина Гунина сделали первый ход. Участие в соревнованиях приняли 250 юных спортсменов с различных регионов России.

Финалистами отборочного этапа «Шахматные звезды 5.0», который прошёл в Хорошколе 1 июня, стали:

Мальчики до 9 лет (2017 г. р. и моложе):

1-е место — Марков Михаил

2-е место — Сидельников Федор

3-е место — Врубель Константин.

Девочки до 9 лет (2017 г. р. и моложе):

1-е место — Тихонова София

2-е место — Храпач Анастасия

3-е место — Балабинская Стефания.

Мальчики до 11 лет (2015-2016 г. р.):

1-е место — Блохин Дмитрий

2-е место — Бондарев Федор

3-е место — Демидов Владимир.

Девочки до 11 лет (2015-2016 г. р.):

1-е место — Балабинская Таисия

2-е место — Мануйлова Дарья

3-е место — Суворова София.

Мальчики до 13 лет (2013-2014 г. р.):

1-е место — Петренко Никита

2-е место — Тыртышников Лука

3-е место — Тарасов Артём.

Девочки до 13 лет (2013-2014 г. р.):

1-е место — Смирнова Мария

2-е место — Махина Виктория

3-е место — Блинова Ульяна.

Юноши до 17 лет (2008-2012 г. р.)

1-е место — Руденко Дмитрий

2-е место — Ипполитов Михаил

3-е место — Сухогузов Арсений.

Девушки до 17 лет (2008-2012 г. р.)

1-е место — Морозова Александра

2-е место — Хмелёва Анна

3-е место — Голофаст Ульяна.

Следующий этап состоится 8 июня в ТРЦ «Ривьера». Пятый Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 5.0» с общим призовым фондом 15 млн рублей пройдёт с 25 по 30 июня в Москве.