В Хорошколе прошёл второй отборочный этап турнира «Шахматные звёзды 5.0»

В воскресенье, 1 июня, в Хорошколе прошёл детский отборочный этап турнира «Шахматные звезды 5.0», где гроссмейстеры Сергей Карякин и Валентина Гунина сделали первый ход. Участие в соревнованиях приняли 250 юных спортсменов с различных регионов России.
Финалистами отборочного этапа «Шахматные звезды 5.0», который прошёл в Хорошколе 1 июня, стали:
Мальчики до 9 лет (2017 г. р. и моложе):
1-е место — Марков Михаил
2-е место — Сидельников Федор
3-е место — Врубель Константин.
Девочки до 9 лет (2017 г. р. и моложе):
1-е место — Тихонова София
2-е место — Храпач Анастасия
3-е место — Балабинская Стефания.
Мальчики до 11 лет (2015-2016 г. р.):
1-е место — Блохин Дмитрий
2-е место — Бондарев Федор
3-е место — Демидов Владимир.
Девочки до 11 лет (2015-2016 г. р.):
1-е место — Балабинская Таисия
2-е место — Мануйлова Дарья
3-е место — Суворова София.
Мальчики до 13 лет (2013-2014 г. р.):
1-е место — Петренко Никита
2-е место — Тыртышников Лука
3-е место — Тарасов Артём.
Девочки до 13 лет (2013-2014 г. р.):
1-е место — Смирнова Мария
2-е место — Махина Виктория
3-е место — Блинова Ульяна.
Юноши до 17 лет (2008-2012 г. р.)
1-е место — Руденко Дмитрий
2-е место — Ипполитов Михаил
3-е место — Сухогузов Арсений.
Девушки до 17 лет (2008-2012 г. р.)
1-е место — Морозова Александра
2-е место — Хмелёва Анна
3-е место — Голофаст Ульяна.
Следующий этап состоится 8 июня в ТРЦ «Ривьера». Пятый Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 5.0» с общим призовым фондом 15 млн рублей пройдёт с 25 по 30 июня в Москве.