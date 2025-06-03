Стал известен состав российских дзюдоистов на чемпионат мира — 2025

Федерация дзюдо России объявила состав на чемпионат мира 2025 года, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 13 по 20 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации дзюдо России.

В женском турнире Россию представят Сабина Гилязова, Марина Воробьёва (обе — весовая категория до 48 кг), Ирина Зуева, Дарья Курбонмамадова (обе — до 57 кг), Дали Лилуашвили (до 63 кг), бронзовый призёр Олимпиады Мадина Таймазова и Дарья Антонова (обе — до 70 кг), Элис Старцева и Мария Иванова (обе — свыше 78 кг).

У мужчин выступят Аюб Блиев (до 60 кг), Рамазан Абдулаев, Мурад Чопанов (оба — до 66 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Михаил Игольников (до 90 г), Матвей Каниковский, чемпион мира Арман Адамян (оба — до 100 кг), чемпион мира Инал Тасоев и бронзовый призёр Олимпийских игр Тамерлан Башаев (оба — свыше 100 кг).

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в нейтральном статусе.