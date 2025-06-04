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Карлсен проиграл Вэй И на турнире в Норвегии, зевнув фигуру на 30-м ходу

Карлсен проиграл Вэй И на турнире в Норвегии, зевнув фигуру на 30-м ходу
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16-й чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен потерпел поражение от китайского шахматиста Вэй И в 8-м туре соревнований Norway Chess в Ставангере со счётом 1:1,5.

Примечательно, что на 30-м ходу игравший чёрными титулованный норвежец допустил грубую ошибку, зевнув своего коня, который стал добычей ферзя китайского гроссмейстера. После данного промаха норвежец громко рассмеялся, осознав неминуемое поражение.

Напомним, уступив 1 июня партию Гукешу Доммараджу, Карлсен со злости ударил кулаком по доске.

После восьми туров лидирует в зачёте турнира американец Фабиано Каруана, на счету которого 12,5 очка. Карлсен идёт на второй строчке с 12 очками. Третье место делят американец Хикару Накамура и Гукеш Доммараджу из Индии.

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