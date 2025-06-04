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«Чувствую себя иначе». Вингегор заявил, что способен выиграть «Тур де Франс» в этом году

«Чувствую себя иначе». Вингегор заявил, что способен выиграть «Тур де Франс» в этом году
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Двукратный победитель «Тур де Франс» датчанин Йонас Вингегор заявил, что в этом году готов побороться за победу на веломногодневке.

«Мне всегда нравился процесс развития максимально возможной формы для «Тур де Франс». Тур всегда является конечной целью, и мне нравится усердно работать в тренировочном лагере. Сейчас все делают шаг вперёд, поэтому мне нужно быть лучше, чем два года назад.

В прошлом году у меня тоже было чувство, что я смогу побороться за победу, но это было, очевидно, не так. В этом году я чувствую себя совершенно иначе, с одной стороны, видя то, как моё тело реагирует на тренировки, с другой — как я себя чувствую», — приводит слова Вингегора Eurosport.

112-й шоссейный гранд-тур «Тур де Франс» пройдёт с 5 по 27 июля. В прошлом году победителем генеральной классификации стал словенец Тадей Погачар, Вингегор занял второе место, тройку лучших замкнул бельгиец Ремко Эвенепул.

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