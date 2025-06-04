Серебряный призер ОИ в Токио по гандболу объявила о завершении карьеры

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио по гандболу в составе сборной России Полина Горшкова объявила о завершении карьеры.

Горшковой 35 лет, она выступала на позиции левой крайней за «Ладу», ЦСКА и румынский «Рапид». Гандболистка четыре раза становилась чемпионкой России, в составе национальной команды Горшкова стала серебряным призёром Олимпийских игр в Токио.

«Это я — Полина Горшкова! Заслуженный мастер спорта России по гандболу. Сложно описать 25 лет спортивного пути, но то было ярко, сильно и незабываемо!

Благодарю спортивную школу города Тольятти, где во мне разглядели талант и открыли дорогу в большой спорт. ГК «Лада» — именно там ковалась моя воля к победе.

Огромное спасибо семье ЦСКА за все пять лет. Спасибо людям, с которыми мы от самых истоков прошли становление клуба и затем смогли завоевывать трофеи. Это был прекрасный путь, на котором также сбылась моя олимпийская мечта!

Огромная благодарность Сергею Николаевичу Шишкарёву! Под его руководством гандбол стабильно развивается. Невероятное количество сил вложено им в популяризацию данного вида спорта. Благодаря работе федерации клубные матчи и игры сборной вышли на широкие экраны и гандбол стал одним из передовых видов спорта на телевидении. Это помогает охватить все больше новых городов, и число юных спортсменов постоянно увеличивается.

Нельзя и обойти «Рапид», незабываемый опыт. Команда профессионалов, где я встретила огромное количество классных людей! Европа, где я не только была абсолютно свободна, но и получила возможность искренне убедиться, что я патриот своей родины. Сегодня я дома, в России. И я закончила свой спортивный путь игрока… Гандбол, спасибо за всё! Поехали дальше», — написала Горшкова в социальной сети.