Спортсмены из семи стран примут участие в велогонке «Золото Ладоги — 2025»

Велогонщики из семи стран примут участие в третьей международной многодневной велогонке «Золото Ладоги». На старт выйдут команды из России, Беларуси, Казахстана и ОАЭ. Также в составах разных команд будут спортсмены из Франции, Сирии и Узбекистана.

Второй год подряд гонка пройдёт под эгидой Петербургского международного экономического форума. Организаторами гонки выступят Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Центра спортивной подготовки сборных команд России.

Защищать титул победителя «Золота Ладоги» будет чемпион России в многодневной гонке Савва Новиков. В число главных претендентов на победу войдут призёры «Золота Ладоги – 2024» – бронзовый призёр чемпионата Европы Мамыр Сташ и Никита Шульченко.

«В этом году география «Золота Ладоги» расширилась. В первых двух гонках на победу на этапах и в общем зачёте претендовали гонщики из России и Беларуси. Рассчитываем, что новые команды усилят конкуренцию. Будем готовить наших лидеров к серьёзной борьбе», – сказал главный тренер сборной России по велосипедному спорту на шоссе Иракли Абрамян.

Генеральным партнёром «Золота Ладоги» является «Авито Путешествия». Официальный партнёр – сеть АЗС «Тебойл».

Впервые в программу велогонки включён зачёт для корпоративных команд и любительских клубов. Участие в гонке подтвердили клубы, которыми руководят известные в прошлом велогонщики, – RCA, Volga Union, «Авито» и Zubov Team.

«RCA состоит из увлечённых спортсменов-любителей, для которых велосипедный спорт стал важной частью жизни. При этом любителями их назвать сложно. Еженедельно они проезжают сотни километров и могут разогнать велосипед до скорости свыше 50 км/ч. Наша команда – это амбициозные люди, поэтому и планы на «Ладогу» у нас самые грандиозные, тем более у гонки солидный призовой фонд», – отметил основатель велоклуба RCA трёхкратный чемпион России Евгений Соколов.

Призовой фонд каждого этапа для корпоративных команд и велоклубов составит 200 тысяч рублей. Команда – победитель этапа может забрать призовой фонд по итогам дня, а может оставить призовые в «банке», и они увеличатся к следующему этапу. Если одна команда выиграет все этапы, то заработает один миллион рублей.

«АвтоВАЗ» предоставит автомобили для сопровождения и оказания технической помощи гонщикам. Все участники любительского зачёта будут застрахованы «СберСтрахованием». Жёлтые майки лидеров подготовил VTR.