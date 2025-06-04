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ФСБР предложила кандидатуру на пост главного тренера сборной России по вольной борьбе

ФСБР предложила кандидатуру на пост главного тренера сборной России по вольной борьбе
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Исполком Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) предложит Министерству спорта РФ кандидатуру Дениса Царгуша на должность главного тренера сборной России по вольной борьбе, сообщил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Царгушу 37 лет, он бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и трёхкратный чемпион мира. Сейчас специалист занимает пост старшего тренера сборной России по вольной борьбе.

«В связи с тем, что Хаджимурат Гацалов временно отстранён, исполком ФСБР единогласно предложил кандидатуру Дениса Царгуша на должность главного тренера. Соответствующие документы будут направлены в Центр спортивной подготовки сборных команд России», — приводит слова Мамиашвили сайт ФСБР.

14 мая ФСБР опубликовало официальное заявление о временном отстранении олимпийского чемпиона Хаджимурата Гацалова с должности главного тренера сборной России в связи с получением уведомления от Международного тестирующего агентства (ITA) об обвинении в возможных нарушениях антидопинговых правил.

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