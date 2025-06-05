18 российских фехтовальщиков получили нейтральный статус от FIE

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Международная федерация фехтования (FIE) одобрила участие 18 российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIE.

В нейтральном статусе на международных стартах смогут выступить Виталина Анащенкова (рапира), саблисты Егор Балок, Матвей Бирюков, Вероника Булукова, Александр Иванников, Полина Калинина, Михаил Хлебников, Алина Королёва, Глеб Южаков и Злата Шапошникова, а также шпажисты Михаил Белозёров, Павел Бузинов, Мария Долгополова, Анна Гзюнова, Лина Кашенцева, София Короева, Кирилл Онищук и Ростислав Рустамов.

Российские и белорусские атлеты допускаются к индивидуальным международным стартам при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, чемпионат Европы по фехтованию пройдёт с 14 по 19 июня в Генуе (Италия). Чемпионат мира по фехтованию пройдёт с 22 по 30 июля в Тбилиси (Грузия).