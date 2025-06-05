На фестивале настольного тенниса установят мировой рекорд по самому массовому турниру

В воскресенье, 8 июня, в Москве на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники» состоится Фестиваль настольного тенниса. В соревнованиях примут участие около 5000 человек — это станет рекордом не только России, но и мира. Мероприятие организовано Департаментом спорта города Москвы.

Для проведения турнира на территории Большой спортивной арены установят более 160 столов для настольного тенниса. За ходом соревнований будут следить 100 судей одновременно. Игры будут проходить в трёх категориях: детский турнир, любительский турнир, ветеранский турнир.

Соревнования начнутся в 11:00 и продлятся до 18:00. Каждый зарегистрированный участник получит фирменную футболку фестиваля, а победителям вручат дипломы, медали и кубки в зависимости от занятых мест и категории турнира.