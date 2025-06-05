Генеральный директор «РБ» Аскер Тхалиджоков вручил награду «Чемпионату»

Спортивный портал «Чемпионат» был отмечен в специальной номинации «Премии РБ-2025» на бизнес-встрече, посвящённой ежегодному исследованию букмекерского рынка.

4 июня 2025 года в Москве «Рейтинг Букмекеров» провёл неформальную бизнес-встречу ключевых представителей букмекерской индустрии, в рамках которой презентовал масштабное исследование букмекерского рынка России за 2024 год. Представители беттинговой сферы обсудили тенденции, показатели и динамику индустрии. Мероприятие посетили сотрудники букмекерских компаний, спортивные медиа, блогеры и эксперты.

Торжественным моментом мероприятия стало вручение награды главному редактору спортивного портала «Чемпионат» Вячеславу Опахину в номинации «Лучший спецпроект в российских СМИ в рамках ОИ-2024» за олимпийский проект «Наши в Париже». Летом 2024 года многие в России не одобряли участие наших спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в нейтральном статусе. «Чемпионат» был среди тех, кто взял на себя смелость объявить о том, что участники Игр – это Наши спортсмены, которые нуждаются в поддержке страны.

Прошедший год был насыщен крупными международными событиями – чемпионат Европы по футболу, чемпионат мира по хоккею, Олимпийские игры, а также Игры БРИКС и Игры Будущего. В связи с этим количество игроков на ставках увеличилось за счёт тех, кто ставит не регулярно, а только на события подобного масштаба. Общее количество игроков за 2024 год выросло на 7,6% до 12,95 млн человек, а вот активных игроков стало на 2,6% меньше – 6,31 млн человек.

Большую часть игроков на ставках составляют мужчины – 82%, говорится в исследовании «Рейтинга Букмекеров». При этом по сравнению с 2023 годом их доля в общем количестве игроков снизилась на 8%. Чаще всего клиентами БК являются люди в возрасте от 25 до 44 лет (63,5% от всех игроков).

Наибольшее число опрошенных относятся к ставкам на спорт нейтрально – 37,4% респондентов придерживаются такого мнения. При этом, согласно исследованию, увеличилась доля тех, кто относится к ставкам отрицательно.

10,6% опрошенных относятся к ставкам крайне положительно (на 43% больше в годовом выражении), еще 20,5% относятся к ним скорее положительно.

Больше половины респондентов считают ставки на спорт развлечением (53,1% опрошенных), 40,6% рассматривают ставки как заработок, 37,9% пытаются с их помощью проверить свою интуицию. Доля тех, для кого сделать ставку являлось дополнительным стимулом к просмотру матча, снизилась до 26,6%.

Футбол по-прежнему остается наиболее популярным видом спорта среди ставочников – 78% опрошенных делают ставки на футбольные матчи. Хоккей занял второе среди опрошенных.

Также клиенты БК часто заключают пари на баскетбол (17,6% респондентов), бокс (15,9%), большой теннис (14,5%), киберспорт (14,5%) и единоборства (13,3%).

Согласно исследованию «РБ», наиболее узнаваемой легальной букмекерской компанией и среди игроков БК, и среди людей, не делающих ставки, является «Фонбет». Самым узнаваемым нелегальным оператором стал 1xBet. Респонденты, делающие ставки, помимо «Фонбета», считают наиболее узнаваемыми букмекерскими компаниями Winline, «Лига Ставок», Pari, BetBoom и Olimpbet.

По прогнозам аналитиков «Рейтинга Букмекеров», российский букмекерский рынок в 2025 году вырастет на 25%. Ключевыми драйверами роста станут инфляция, рост средней ставки и активизация VIP-игроков.

Также эксперты «РБ» считают, что отечественные букмекеры созрели для экспансии на зарубежные рынки.