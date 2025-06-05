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Российский гандболист Дмитрий Житников стал двукратным чемпионом Польши

Российский гандболист Дмитрий Житников стал двукратным чемпионом Польши
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Российский гандболист Дмитрий Житников стал чемпионом Польши в составе «Вислы» (Плоцк). В финале соревнований «Висла» дважды обыграла «Кельце» и защитила титул, завоёванный год назад.

Первый матч финала завершился минимальной победой клуба из Плоцка – 30:29. В этой встрече разыгрывающий «Вислы» Дмитрий Житников отметился тремя голами. Ответный поединок дошёл до серии семиметровых бросков, где плоцкий клуб оказался сильнее (22:22, по пенальти — 3:2) и завоевал золото турнира. Во второй игре на счету Житникова два гола.

35-летний Житников стал двукратным чемпионом Польши, также он является шестикратным чемпионом России в составе «Чеховских медведей» и двукратным обладателем Кубка Польши.

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