Проект «Выбор сильных» от федераций дзюдо, самбо и спортивной борьбы дебютирует на ПМЭФ

Презентация проекта «Единой России» «Выбор сильных», к которому присоединились федерации дзюдо, самбо и спортивной борьбы, состоится в рамках Петербургского международного экономического форума с 18 по 21 июня.

Главные цели проекта – усиление позиций представителей отечественной школы единоборств и патриотическое воспитание молодёжи. Подробнее о задачах инициативы высказался трёхкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин:

«Наша основная цель – выполнить задание, которое поставил президент страны: увеличить количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой. И мы хотим, чтобы этот прирост был обеспечен за счёт наших единоборств. Мы стараемся убрать межвидовую конкуренцию, потому что под патронатом «Единой России» этот федеральный проект принесёт всем участникам новые возможности».

За четыре дня гости стенда «Выбор сильных» на ПМЭФ смогут познакомиться с богатой историей российских единоборств и узнать о тесной связи между спортом, политикой и бизнесом. Посетителей мероприятия ожидает обширная программа.

18 и 19 июня хедлайнерами ПМЭФ станут дзюдоисты и бойцы. Мастер-классы проведут титулованные спортсмены: обладатели олимпийских медалей «классик» Давит Чакветадзе и «вольницы» Валерия Коблова и Наталья Воробьёва. А чемпион Европы Кирилл Денисов проведёт жеребьёвку главного клубного турнира Евразии среди мужских команд по дзюдо Fonbet Континентальной лиги.

20 июня состоится ключевое событие спортивной составляющей форума – презентация проекта «Выбор сильных». В ней примут участие Александр Карелин, Сергей Соловейчик, президенты Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, медалисты Олимпиад и чемпионатов мира Тагир Хайбулаев, Мансур Исаев и Тамерлан Тменов, представители общественно-политических организаций и спонсоров проекта: Омского завода «Лаварт» и «Национального спортивного альянса».

В заключительный день гостей мероприятия порадуют подготовившие множество интересных событий самбисты. Они представят презентации проектов и проведут мастер-классы.

«Убеждён, что совместными усилиями мы не только будем тиражировать единоборства, но и по-настоящему увлечём детей, которые придут в спортивные залы, – заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили. – Наша задача – сделать спорт доступным и вовлечь в него как можно больше мальчишек и девчонок. Чемпионами станут не все, но именно на коврах и татами они получат правильное воспитание».