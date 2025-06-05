«Это преступление!» Симона Байлз пожаловалась на бренд одежды Кайли Дженнер

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории) по спортивной гимнастике американка Симона Байлз показала подписчикам, как выглядит в жакете от бренда Khy, создательницей которого является популярная модель и предприниматель Кайли Дженнер.

На фото Байлз позирует в блейзере тёмно-розового цвета Faux Leather Oversized Blazer. Симоне он, очевидно, велик, хотя спортсменка заявила, что приобрела его в самом маленьком размере.

«Мисс Кайли Дженнер, это преступление!!! Это не XXS и не XS», — написала Байлз, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Симоны Байлз

«Это я на предыдущем фото. БОЛЬ», — пошутила гимнастка.

Фото: скриншот из соцсетей Симоны Байлз

Кайли Дженнер запустила бренд Khy в ноябре 2023 года.