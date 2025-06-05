Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Это преступление!» Симона Байлз пожаловалась на бренд одежды Кайли Дженнер

«Это преступление!» Симона Байлз пожаловалась на бренд одежды Кайли Дженнер
Комментарии

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории) по спортивной гимнастике американка Симона Байлз показала подписчикам, как выглядит в жакете от бренда Khy, создательницей которого является популярная модель и предприниматель Кайли Дженнер.

На фото Байлз позирует в блейзере тёмно-розового цвета Faux Leather Oversized Blazer. Симоне он, очевидно, велик, хотя спортсменка заявила, что приобрела его в самом маленьком размере.

«Мисс Кайли Дженнер, это преступление!!! Это не XXS и не XS», — написала Байлз, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Симоны Байлз

«Это я на предыдущем фото. БОЛЬ», — пошутила гимнастка.

Фото: скриншот из соцсетей Симоны Байлз

Кайли Дженнер запустила бренд Khy в ноябре 2023 года.

Материалы по теме
Кто получил спортивный «Оскар» в 2025 году?
Истории
Кто получил спортивный «Оскар» в 2025 году?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android