Казанский «КОС-Синтез» стал обладателем Кубка России по водному поло

Казанский «КОС-Синтез» обыграл волгоградский «Спартак» и стал победителем Кубка России — 2024/2025 по водному поло среди мужских команд.

Встреча в Казани завершилась со счётом 13:6. В составе победителей по два гола забили Иван Васильев, Эмиль Зиннуров и Сергей Лисунов, по разу отличились Константин Киселев, Николай Лазарев, Никита Деревянкин, Арслан Закиров, Роман Шепелев, Даниил Пронин и Адель Латыпов.

«КОС-Синтез» ранее четыре раза становился обладателем Кубка России (2005, 2010, 2021, 2022).

В мае «КОС-Синтез» шестой раз в своей истории выиграл чемпионат России по водному поло. В финальной серии до трёх побед казанская команда также обыграла волгоградский «Спартак».