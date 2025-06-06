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Партнёры Погачара дель Торо и Аюсо не выступят на оставшихся гранд-турах в 2025 году

Партнёры Погачара дель Торо и Аюсо не выступят на оставшихся гранд-турах в 2025 году
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Генеральный менеджер UAE Team Emirates XRG Мауро Джанетти заявил, что молодые велогонщики команды Исаак дель Торо и Хуан Аюсо больше не выступят на гранд-турах в 2025 году.

«Мы даём шансы всем гонщикам, но мы также должны заботиться о них, думать об их восстановлении в долгосрочной перспективе. В нашей команде велогонщики моложе 25 лет не будут участвовать в двух гранд-турах за сезон», — приводит слова Джанетти Cycling Up to Date.

Отмечается, что дель Торо и Аюсо не примут участия в гонке «Иль Ломбардия», на которой должен стартовать Погачар.

Погачару 26 лет, в сезоне 2024 года он стал победителем «Джиро д’Италия», «Тур де Франс», а также выиграл чемпионат мира в групповой гонке и стал третьим в истории обладателем «Тройной короны велоспорта».

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