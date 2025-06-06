«КОС-Синтез» выиграл Кубок России, оформив золотой дубль

Победой «КОС-Синтеза» завершился «Финал восьми» Кубка России по водному поло. Ранее казанский клуб выиграл чемпионат России.

Финальный этап соревнований прошёл в Казани с 3 по 5 июня. За победу боролись восемь лучших команд страны: «КОС-Синтез», «Спартак-Волгоград», «КОС-Синтез-УОР», «Штурм-2002», МКСШОР «Восток», МКСШОР «Восток-2», «Динамо-СШОР» и ВК «Балтика».

В полуфинале «КОС-Синтез» одолел «Балтику» (14:10), а в финальном противостоянии, как и в решающей серии плей-офф чемпионата России, сломил сопротивление волгоградского «Спартака» (13:6). Победа над волгоградцами стала для казанцев уже четвёртой подряд за последний месяц.

Таким образом, «КОС-Синтез» добился уникального достижения, оформив золотой дубль второй год кряду.