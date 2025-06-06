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Ирек Зиннуров: победа в ЧР и Кубке России — результат работы всей организации

Ирек Зиннуров: победа в ЧР и Кубке России — результат работы всей организации
Ватерполисты «КОС-Синтеза»
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Президент «КОС-Синтез» Ирек Зиннуров подвёл итоги завершившегося клубного сезона, в котором казанская команда оформила «золотой» дубль, победив в чемпионате и Кубке России.

В финальной серии плей-офф чемпионата «КОС-Синтез» переиграл волгоградский «Спартак». А 5 июня соперники встретились в решающем матче Кубка России, и казанцы снова оказались сильнее — 13:6.

«Залог успеха – работа всей организации. Начиная от помощи «Казаньоргсинтеза», который поддерживает нас в любые времена, до деятельности менеджмента клуба и руководства команды. Конечно, большой труд проделали игроки, главный тренер Евгений Ярощук и весь персонал. По-другому это просто не работает. Кроме того, мы развиваем нашу школу, которая тоже даёт хорошие результаты и стабильный задел на будущее.

Безусловно, нам тяжело пока соперничать с такими грандами города, как «Рубин», «Ак Барс» или УНИКС. Однако любители спорта понимают, что водное поло – это красиво, зрелищно и азартно. Футболу, хоккею и баскетболу традиционно уделяется больше внимания, наша дисциплина – более камерная. Хочу от души поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас не только в решающих играх Кубка, но и на протяжении всего сезона. У нас есть свой зритель, мы его очень ценим, и он отвечает взаимностью. На «Финале восьми» вы сами могли видеть полные трибуны».

Наши игроки результатами подтвердили, что ставка на них полностью себя оправдала. Они завоевали два титула и показали, что хотят играть и побеждать именно в «КОС-Синтез». В то же время у молодых ватерполистов из нашего резерва всегда есть шанс себя проявить. Мы рассчитываем на их дальнейший рост и планируем подключать к основе», – сказал Зиннуров.

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