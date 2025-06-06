«Повезло». Торгованов — о том, что первым победил на ЧР в качестве тренера и игрока

Тренер гандбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Дмитрий Торгованов рассказал, как он относится к тому, что стал первым, кто победил на чемпионате России в качестве тренера и игрока.

— Дмитрий Николаевич, вы теперь первый чемпион России и в качестве игрока, и в качестве тренера. Почему, на ваш взгляд, такое произошло только в 2025 году и именно с вами?

— Совпадение. Просто совпадение. Кто-нибудь когда-нибудь всё равно стал бы первым. А мне просто повезло, — сказал Торгованов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» стал победителем мужского чемпионата России — 2024/2025 по гандболу, в одолев московский ЦСКА.