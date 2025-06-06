Торгованов объяснил, за счёт чего гандболисты «Зенита» выиграли у ЦСКА золотой матч

Тренер гандбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Дмитрий Торгованов рассказал о третьем матче с ЦСКА в финальной серии чемпионата России по гандболу, в котором петербургский клуб завоевал золотые медали.

— По вашему мнению, провал ЦСКА во втором тайме в третьей игре — это психологический фактор или банальная усталость игроков?

— Вопрос скорее не ко мне, а к Олегу Валерьевичу Ходькову. Но мы ведь тоже умудрились в апреле в Кубке на «Финале четырёх» перед своими болельщиками опозориться и проиграть с разницей в 11 мячей. Однако я считаю, что мы были ментально лучше готовы к третьему матчу, чем ЦСКА. Ведь играли дома, тут наши болельщики, отступать уже некуда. Сама по себе встреча была тяжёлая, мяч в мяч. Но за всю игру мы совершили всего две потери. Считаю это очень хорошим результатом. Плюс Дима Кузнецов зацепился. После игры сказал: «Во втором тайме стало попроще, потому что защита стала работать лучше».

Однако все знают, что ждать и догонять — это самое тяжёлое. Не мне вам рассказывать об этом. Что мы в Москве, что ЦСКА у нас — несколько потерь совершили, простые голы пропустили, и всё. Пришлось догонять. Тут же как: когда выигрываешь, время на табло тянется очень медленно, а когда уступаешь, то всё совсем наоборот, время летит стремительно… — сказал Торгованов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

Дмитрий Торгованов стал первым гандболистом, кто побеждал на чемпионат России в качестве тренера и игрока.