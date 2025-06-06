Торгованов объяснил, чего не хватало «Зениту» для победы в чемпионате России по гандболу

Тренер гандбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Дмитрий Торгованов объяснил, чего не хватало его подопечным для победы в чемпионате России по гандболу.

— Дмитрий Николаевич, вы руководите петербургской командой с 2009 года, но до золота удалось добраться только сейчас. Могли предположить, что путь к чемпионству затянется на полтора десятка лет?

— Когда-то всё же мог. Много ведь времени прошло. Зачастую мы были близки к чемпионству. Однако немного не хватало.

— А чего не хватало?

— Определённо, состава команды. Когда мы стали «Зенитом», финансирование изменилось в лучшую сторону. А при «Неве» были такие моменты, что могли вообще пропасть с радаров. Но мы выжили! Были поставлены конкретные задачи, стали формировать команду, причём я не могу сказать, что мы стали финансово выше ЦСКА или «Чеховских медведей». Вот в прошлом сезоне, когда мы стали бронзовыми призёрами, ушли восемь человек, пришли — семь. А уже в этом сезоне всё сравнялось: ушли восемь, пришли восемь. С начала ребрендинга мы планомерно говорили, что на следующий сезон точно сможем, и вот у нас получилось. Собрали отличную команду,— сказал Торгованов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» стал победителем мужского чемпионата России — 2024/2025 по гандболу, одолев московский ЦСКА.