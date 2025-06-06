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Торгованов — об участии в SEHA-Лиге: единственная возможность получить новый опыт

Торгованов — об участии в SEHA-Лиге: единственная возможность получить новый опыт
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Тренер гандбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Дмитрий Торгованов высказался по поводу участия в SEHA-Лиге.

SEHA-Лига для России сейчас – это утешение или возможность сохранить международный уровень конкуренции в условиях санкций?
– Пока мы не присутствуем на европейской арене, это единственная возможность получить новый опыт для команд из России. Всегда, даже когда мы играли ещё как «Нева», я говорил, что участие в еврокубках очень важно, хоть оно и бьёт по бюджету. Это совсем другой опыт, совсем другая игра. Если сравнить команды, которые участвовали в еврокубках и которые не участвовали, то игра первых всегда надежнее. И если вы помните, когда я только пришел в 2009-м, на протяжении нескольких сезонов всего две команды участвовали в Лиге чемпионов. Такого опыта в чемпионате России не получишь.

– На ваш взгляд, переход к азиатским лигам даст толчок вперёд? Закроет ли потребности для получения этого международного опыта?
– Думаю, нет. И это неправильный выход. Нам нужно биться за то, чтобы вернуться на европейскую арену, — сказал Торгованов в беседе с Наилем Шайхутдиновым.

Сегодня, 6 июня, во дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова в подмосковном Чехове состоятся первые матчи Финала четырёх «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League — 2024/2025. В решающих играх примут участие «Зенит» (Санкт-Петербург), БГК «Мешков Брест» (Беларусь), ЦСКА и «Чеховские медведи».

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