Тренер ГК «Зенит» высказался о том, что костяк команды составляют игроки из Беларуси

Тренер гандбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Дмитрий Торгованов высказался о том, что костяк команды составляют игроки из Беларуси.

— В вашей команде сразу восемь представителей Беларуси, хватит на целый состав с заменой. Нет ли проблем при таком большом числе игроков из соседнего государства?

— Никаких проблем нет, у нас единый коллектив. Тут вопрос ведь в сыгранности, и я не могу кого-то разделить на первый или второй состав. У нас все выполняют свою работу. Каждый знает, что делать. Бывают, конечно, не совсем приятные моменты для тренировок, когда много игроков уезжают в сборную, но с этим ничего не поделаешь.

Я очень благодарен ребятам, что они всё слышали. Чего хотели добиться, мы добились. И та атмосфера в команде, которую они сами поддерживают, была на протяжении всего сезона. Атмосфера ведь очень важна, и без этого не выигрываются финалы, — сказал Торгованов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» стал победителем мужского чемпионата России — 2024/2025 по гандболу, одолев московский ЦСКА.