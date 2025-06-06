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«В этом году чемпионат России стал посильнее». Тренер «Зенита» — о конкуренции в гандболе

«В этом году чемпионат России стал посильнее». Тренер «Зенита» — о конкуренции в гандболе
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Тренер гандбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Дмитрий Торгованов высказался об уровне конкуренции в мужском чемпионате России.

«Нам нужна подрастающая молодёжь. Свежая кровь. Могу сказать, что в этом году чемпионат России стал посильнее, чем в прошлом и позапрошлом. Появилась большая конкуренция. Вы можете посмотреть результаты регулярного чемпионата, где «Динамо-Сунгуль» заняло пятое место. Банда там серьёзная собралась — «Зенит-2» (смеётся). Когда приехали к ним, смотрю на состав, а там практически все игроки, что от нас ушли.

И ведь не только мы им уступили на выезде, ребята смогли выиграть и у ЦСКА, и у «Чеховских медведей», причём в их родных стенах. И если раньше были команды, которых победить не составляло труда, то сейчас уже многих обойти стало намного сложнее, особенно на выезде», — сказал Торгованов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» стал победителем мужского чемпионата России — 2024/2025 по гандболу, одолев в финале московский ЦСКА в трёх матчах.

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