Дегтярёв — об отстранении России: видим сожаление, даже скорбь со стороны членов МОК

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв высказался об отношении международного спортивного сообщества к отстранению российских спортсменов от соревнований.

«Надо выделить виды спорта, которые уже дали возможность нашим выступать: это ски‑альпинизм и всё, что связано с коньками, в том числе фигурное катание, и это большой прорыв, пусть пока и в усечённом формате. Мы ведём непубличные переговоры и видим сожаление, даже скорбь со стороны многих руководителей, членов МОК, глав национальных олимпийских комитетов. Некоторые публично об этом говорят. Я был в Сербии только что. Венгры на нашей стороне тоже, на стороне добра.

Но этот вопрос нелинейный. И я публично говорил, что НОК Италии на нашей стороне, потому что у нас совпадают интересы. Они принимают Олимпийские игры. У них не будет ключевых атлетов по ключевым видам на данный момент времени. Конечно, это снижает интерес, кассу и прочее. Последний пример — норвежские лыжные гонки ушли в минус. Кому интересно это без наших ребят смотреть? Потому мы эту работу ведём системно.

Второй вопрос — про то, как смотрим мы и вообще спортивное сообщество на вооружённый конфликт, который идёт, на переговорные дела. Конечно, смотрят. Мы со своей стороны выводим вообще — и это наша магистральная дорога, это за скобки. Уж если говорить о том, что стреляют, тогда давайте всех спортсменов из стран, где стреляют, уберём из Олимпийских игр, из мирового спорта. Я могу перечислить, где у нас стрельба: Израиль, Палестина, недавно Индия, Пакистан, там может в любой момент опять полыхнуть, в Африке десятки конфликтов. Это уничтожит окончательно мировой спорт», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».