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Евгений Ярощук: «КОС-Синтез» удалось подойти к решающим играм сезона на пике формы

Евгений Ярощук: «КОС-Синтез» удалось подойти к решающим играм сезона на пике формы
Игровой момента матча «КОС-Синтеза»
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Главный тренер «КОС-Синтез» Евгений Ярощук подвёл итоги ватерпольного сезона. Казанский коллектив оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок России.

«КОС-Синтез» второй год подряд победил в двух главных отечественных турнирах. 5 июня казанцы защитили титул обладателя Кубка России, поочерёдно обыграв в «Финале восьми» «КОС-Синтез-УОР», «Балтику» и волгоградский «Спартак».

«В финале Кубка нам противостоял опытный и мастеровитый соперник. Однако против «Спартака» наша команда мобильно отработала в защите как 6х6, так и 6х5. В нападении удалось показать хорошую реализацию. Также отмечу надёжную игру голкипера Евгения Кострова. Безусловно, нам помогла поддержка болельщиков. Поэтому в совокупности в «Финале восьми» всё сложилось в нашу пользу. Самое главное – у нас получилось подойти к решающим играм на пике формы», – отметил Ярощук.

Также Ярощук поделился планами коллектива на ближайшее будущее: «9 июня в Казанском Кремле пройдёт награждение с участием главы Республики Татарстан, а после у команды заслуженный отпуск. В следующий раз соберёмся в конце июля и начнём подготовку к новому сезону. Планируем провести игровой сбор в России или Беларуси, а может быть, и в Сербии. Про формирование состава пока говорить рано, но в нашем клубе шанс проявить себя есть у каждого игрока. Пока отдыхаем, до встречи в новом сезоне!» – добавил главный тренер «КОС-Синтез».

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