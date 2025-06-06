«У них нет голоса». Мамун — об отказе гимнасток от нейтрального статуса

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро–2016, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун высказалась об отказе российских гимнасток от участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я уже высказывала свою позицию. Если девочки получают статус, они должны участвовать. За них решать не нужно. Тем более — чтобы из-за одних закрывали всю сборную. Сейчас я надеюсь, что девчонки как можно быстрее вернутся на международную арену, потому что нужно набирать силу, опыт. Особенно новому поколению. Международные старты — это совсем другая история. Это сложно, но нужно.

Наш вид спорта молодой. У нас многие девочки несовершеннолетние. У них нет голоса. Многие ещё маленькие. Конечно, у них как скажут, так и будет», — передаёт слова Мамун корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.