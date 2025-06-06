Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«У них нет голоса». Мамун — об отказе гимнасток от нейтрального статуса

«У них нет голоса». Мамун — об отказе гимнасток от нейтрального статуса
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро–2016, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун высказалась об отказе российских гимнасток от участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я уже высказывала свою позицию. Если девочки получают статус, они должны участвовать. За них решать не нужно. Тем более — чтобы из-за одних закрывали всю сборную. Сейчас я надеюсь, что девчонки как можно быстрее вернутся на международную арену, потому что нужно набирать силу, опыт. Особенно новому поколению. Международные старты — это совсем другая история. Это сложно, но нужно.

Наш вид спорта молодой. У нас многие девочки несовершеннолетние. У них нет голоса. Многие ещё маленькие. Конечно, у них как скажут, так и будет», — передаёт слова Мамун корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Материалы по теме
Гимнастка, менявшая гражданство, вернулась в Россию. Почему она уехала из Европы?
Гимнастка, менявшая гражданство, вернулась в Россию. Почему она уехала из Европы?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android