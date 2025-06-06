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Мамун прокомментировала смену главного тренера в сборной России по гимнастике

Мамун прокомментировала смену главного тренера в сборной России по гимнастике
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Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро–2016, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун поделилась мнением о назначении Татьяны Сергаевой на пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

«Как скажется на сборной приход нового главного тренера? Никто не знает. Я очень рада за Татьяну Владиславовну. Надеюсь, изменения будут к лучшему. Посмотрим, как девчонки вернутся и будут выступать на международной арене», — передаёт слова Мамун корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, Татьяна Сергаева возглавила сборную России в феврале 2026 года. Она сменила на посту Ирину Винер, которая являлась главным тренером сборной с 2001 года.

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