Легкоатлет Крылов заявил, что его мотивирует Леброн Джеймс

21-летний легкоатлет Константин Крылов, ставший чемпионом России в 2024 году в беге на 100 метров, заявил, что 40-летний американский звёздный игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, является мотиватором для российского бегуна.

«Спортсмен, который меня мотивирует? Мне нравится много спринтеров. По мотивации очень нравятся баскетболисты, потому что они бойцы. Назову Леброна [Джеймса]. Я сам себя больше мотивирую, но Леброн дельные вещи говорит иногда», — приводит слова Крылова «Матч ТВ».