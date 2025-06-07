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Магнус Карлсен стал сильнейшим на турнире Norway Chess

Магнус Карлсен стал сильнейшим на турнире Norway Chess
Магнус Карлсен
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16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен одержал победу на турнире Norway Chess в Ставангере. Норвежский гроссмейстер на турнире набрал 16 очков.

Второе место досталось американскому шахматисту Фабиано Каруане, который в итоге отстал от чемпиона на 0,5 очка (15,5 очка в сумме), а третье место досталось представителю Индии Гукешу Доммараджу (14,5). Четвёртое место занял американец Хикару Накамура (14).

В женской части соревнований победа осталась за украинской спортсменкой Анной Музычук, в активе которой 16,5 очка. Второе место у представительницы Китая Лэй Тинцзе (16 очков), а тройку сильнейших замкнула Хампи Конеру (15).

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