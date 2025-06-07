Панарин и Сергачёв станут хедлайнерами фестиваля настольного тенниса в «Лужниках»

8 июня в Москве на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники» состоится Фестиваль настольного тенниса. В соревнованиях примут участие около 5000 человек — это станет рекордом не только России, но и мира. Стать частью этого достижения сможет любой желающий. В установке рекорда примут участие обладатель Кубка Гагарина, серебряный призёр чемпионата мира, игрок НХЛ Артемий Панарин и бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачёв. Мероприятие организовано Департаментом спорта города Москвы.

«Для меня настольный теннис — это отличный способ переключиться. Тем более лето и в преддверии «Матча года 2025. Все звёзды хоккея» надо быть в форме», — рассказал Артемий Панарин.

«Мы часто играем в теннис с товарищами по команде в перерывах между тренировками и на выездных матчах. А тут появилась отличная возможность сделать это на главном стадионе Москвы — такое нельзя упускать! Награда тоже очень классная — звание участника мирового рекорда. Будет очень круто, с нетерпением жду этого момента», — поделился эмоциями Михаил Сергачёв.

Для проведения турнира на территории Большой спортивной арены установят более 160 столов для настольного тенниса. За ходом соревнований будут следить 100 судей одновременно. Игры будут проходить в трёх категориях: детский турнир, любительский турнир, ветеранский турнир.

Соревнования начнутся в 11:00 и продлятся до 18:00. Каждый зарегистрированный участник получит фирменную футболку фестиваля, а победителям вручат дипломы, медали и кубки в зависимости от занятых мест и категории турнира. Амбассадором турнира станет основательница Keep Looking Group Ксения Шипилова.