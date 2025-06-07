«Енисей-СТМ» переиграл московскую «Славу» в 5-м туре чемпионата России по регби

Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» одержал победу в матче 5-го тура чемпионата России — 2025. Со счётом 71:24 красноярцы в гостях обыграли московскую команду «Слава».

Результативными действиями на территории соперников отметились Франсуа Эстерхейзен, Рамиль Гайсин, Максим Кемаев, Давит Месхи, Алексей Михальцов, Александр Будыченко, а также Никита Чурашов.

Ранее в 1/4 финала Кубка России по регби РК «Енисей-СТМ» разгромил «ВВА-Подмосковье» со счётом 87:0. В полуфинале соревнований красноярский клуб сыграет с РК «Стрела-Ак Барс», а «Локомотив» встретится с командой «Красный Яр».

После победы над «Славой» в ЧР «Енисей-СТМ» имеет в активе 19 очков. Красноярцы уступают одно очко «Стреле».