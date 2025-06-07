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Таисия Онофрийчук выиграла многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Таисия Онофрийчук выиграла многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике
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Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала чемпионкой Европы в личном многоборье, победив на первенстве континента, проходящем в Таллине (Эстония) с 4 по 8 июня.

Онофрийчук завершила выступления с суммой баллов 117,800. Серебряную медаль завоевала болгарская гимнастка Стиляна Николова (116,700), замкнула тройку призёров чемпионата Европы немка Дарья Варфоломеев (115,150).

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы — 2025, личное многоборье:

1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 117,800 балла.
2. Стиляна Николова (Болгария) – 116,700.
3. Дарья Варфоломеев (Германия) – 115,150.
4. София Рафаэлли (Италия) – 114,950.
5. Тара Драгас (Италия) – 112,550.
6. Лилиана Ливиньска (Польша) – 112,300.

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