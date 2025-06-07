Александр Степанов завоевал золото на ЧР по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км

Российский пловец Александр Степанов завоевал золото на дистанции 10 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Ростове-на-Дону. Он преодолел дистанцию за 1:49.27,77. Вторым стал Денис Адеев с результатом 1:49.37,21. Тройку сильнейших замкнул Владислав Утробин (1:49.38,82).
Среди женщин лучшей стала Маргарита Ершова с результатом 1:59.3,83 секунды. Серебро завоевала Екатерина Сорокина (2:00.25,33). Бронзовым призёром стала Александра Хайлова (2:00.25,88).
Чемпионат России по плаванию на открытой воде проходит с 7 по 9 июня. 22-летний Александр Степанов является многократным чемпионом России на открытой воде.