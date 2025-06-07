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Александр Степанов завоевал золото на ЧР по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км

Александр Степанов завоевал золото на ЧР по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км
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Российский пловец Александр Степанов завоевал золото на дистанции 10 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Ростове-на-Дону. Он преодолел дистанцию за 1:49.27,77. Вторым стал Денис Адеев с результатом 1:49.37,21. Тройку сильнейших замкнул Владислав Утробин (1:49.38,82).

Среди женщин лучшей стала Маргарита Ершова с результатом 1:59.3,83 секунды. Серебро завоевала Екатерина Сорокина (2:00.25,33). Бронзовым призёром стала Александра Хайлова (2:00.25,88).

Чемпионат России по плаванию на открытой воде проходит с 7 по 9 июня. 22-летний Александр Степанов является многократным чемпионом России на открытой воде.

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