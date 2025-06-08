Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд в плавании на 400 м кролем

Трёхкратная олимпийская чемпионка Игр-2024 в Париже канадская пловчиха Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 400 метров кролем – 3 минуты 54,18 секунды. Рекорд был установлен в рамках канадских отборочных соревнований к чемпионату мира — 2025, который пройдёт в Сингапуре.

В заплыве на 400 м Саммер Макинтош опередила ближайшую преследовательницу Эллу Дженсен более чем на 13 секунд (4.07,36). Замкнула тройку призёров Элла Косгрув (4.10,64).

Предыдущий мировой рекорд принадлежал четырёхкратной олимпийской чемпионке австралийке Ариарне Титмус – 3 минуты 55,38 секунды. Он был установлен на чемпионате мира — 2023, который проходил в японской Фукуоке.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре пройдёт с 11 июля по 3 августа. Соревнования пловцов пройдут с 27 июля по 3 августа.