Макинтош — о мировом рекорде на 400 м: понимала, что близка к нему, по реакции трибун

Трёхкратная чемпионка Игр-2024 в Париже канадская пловчиха Саммер Макинтош рассказала о своих ощущениях после того, как установила новый мировой рекорд на дистанции 400 м кролем (3.54,18).

«Если честно, я почти не чувствовала усталости в этом заплыве. Я чувствовала в себе силу на всём протяжении дистанции, а такого раньше со мной не было в заплыве на 400 метров вольным стилем. На последних 100 метрах мне обычно бывает очень тяжело. Но когда я развернулась на 200 метрах, то просто летела. Я знала, что плыву сильно, и по реакции трибун понимала, что, возможно, близка к мировому рекорду, поэтому постаралась выложиться на последнем отрезке для них», – приводит слова Макинтош Swim Swam.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Саммер Макинтош завоевала серебряную медаль на дистанции 400 м, уступив в финальном заплыве австралийке Ариарне Титмус.