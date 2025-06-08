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Многократный олимпийский чемпион по плаванию Райан Лохте развёлся с женой

Многократный олимпийский чемпион по плаванию Райан Лохте развёлся с женой
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Шестикратный олимпийский чемпион, 18-кратный чемпион мира по плаванию американец Райан Лохте рассказал о причинах развода со своей женой, моделью Кайлой Рид.

«Прошлый год принёс большие перемены для нас обоих, и мы пришли к трудному решению закончить наш брак.

Я глубоко благодарен за ту жизнь, которую мы построили вместе, и особенно за ту любовь, которую мы разделяем к нашим трём детям.

Хотя это решение было непростым, я считаю, что это правильный шаг к миру и благополучию для нас обоих. Я остаюсь приверженным исцелению, росту и совместному воспитанию с заботой и уважением, пока мы продолжаем двигаться вперёд раздельно.

Я просто хочу сказать спасибо всем, кто написал сообщение, связался со мной. Это многое для меня значит. Последние дни были тяжёлыми для меня, но, как всегда в жизни, ты должен ставить одну ногу перед другой и продолжать двигаться вперёд, так что это то, что я сейчас делаю», – написал Лохте в одной из своих социальных сетей.

Напомним, Райан Лохте и Кайла Рид поженились в 2018 году.

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