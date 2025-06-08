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Анастасия Симакова завоевала серебро чемпионата Европы по художественной гимнастике

Анастасия Симакова завоевала серебро чемпионата Европы по художественной гимнастике
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Бывшая российская гимнастка Анастасия Симакова, получившая право выступать за Германию на международных соревнованиях, завоевала серебро на чемпионате Европы — 2025 по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.

Чемпионкой данного вида соревнований стала представительница Болгарии Йоана Николова с результатом 29,800 балла. Выступление Симаковой судьи оценили в 28,700 балла. Третье место заняла Мейтал Сумкин из Израиля (28,600).

Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2025, упражнения с мячом:

  1. Йоана Николова (Болгария) - 29,800
  2. Анастасия Симакова (Германия) - 28,700
  3. Мейтал Сумкин (Израиль) - 28,600

Медаль стала для Анастасии первой на крупном международном старте после смены российского гражданства. Симакова является уроженкой Омска. Летом 2019 года на первом в истории юниорском чемпионате мира девушка завоевала две золотые медали: в команде и в упражнениях со скакалкой. В 2022 году Симакова переехала в Нюрнберг и получила немецкий паспорт.

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