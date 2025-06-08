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«Красный Яр» обыграл «Металлург» в матче чемпионата России по регби

«Красный Яр» обыграл «Металлург» в матче чемпионата России по регби
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Регбийный клуб «Красный Яр» одержал уверенную победу в матче 5-го тура чемпионата России по регби. Поединок с «Металлургом» из Новокузнецка завершился со счётом 66:14 (35:0).

PARI Чемпионат России . Чемпионат России
08 июня 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Красный Яр
Красноярск
Окончен
66 : 14
Металлург
Новокузнецк

Результат матча 5-го тура чемпионата России по регби — 2025:

«Красный Яр» (Красноярск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 66:14 (35:0).

В прошлом сезоне «Енисей-СТМ» завоевал золотые медали чемпионата России по регби. В финальном матче регбисты из Красноярска обыграли казанскую «Стрелу-Ак Барс» со счётом 12:11 (5:11). Бронзовые медали чемпионата России завоевали регбисты пензенского «Локомотива», в матче за третье место обыгравшие «Красный Яр» — 31:12 (24:0).

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