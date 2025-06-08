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Россияне Морозова и Волков стали призёрами престижного забега на 90 км в ЮАР

Россияне Морозова и Волков стали призёрами престижного забега на 90 км в ЮАР
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Представители России Александра Морозова и Николай Волков стали призёрами забега The Comrades Marathon на 90 км, который прошёл в ЮАР.

Волков преодолел дистанцию 90 км за 5.29,42, показав третий результат. Морозова завоевала серебряную медаль с результатом 5.55,56.

The Comrades Marathon, мужчины:

  1. Тете Дижана (ЮАР) – 5.25,28.
  2. Пиет Виерсма (Нидерланды) – 5.25,33.
  3. Николай Волков (Россия) – 5.29,42.

The Comrades Marathon, женщины:

  1. Герда Стейн (ЮАР) – 5.51,19.
  2. Александра Морозова (Россия) – 5.55,56.
  3. Шелмист Муриуки (Кения) – 6.07,56.

The Comrades Marathon проводится с 1921 года. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

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