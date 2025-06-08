Россияне Морозова и Волков стали призёрами престижного забега на 90 км в ЮАР

Представители России Александра Морозова и Николай Волков стали призёрами забега The Comrades Marathon на 90 км, который прошёл в ЮАР.

Волков преодолел дистанцию 90 км за 5.29,42, показав третий результат. Морозова завоевала серебряную медаль с результатом 5.55,56.

The Comrades Marathon, мужчины:

Тете Дижана (ЮАР) – 5.25,28. Пиет Виерсма (Нидерланды) – 5.25,33. Николай Волков (Россия) – 5.29,42.

The Comrades Marathon, женщины:

Герда Стейн (ЮАР) – 5.51,19. Александра Морозова (Россия) – 5.55,56. Шелмист Муриуки (Кения) – 6.07,56.

The Comrades Marathon проводится с 1921 года. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.