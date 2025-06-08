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Александр Винокуров стал новым президентом федерации тяжёлой атлетики России

Александр Винокуров стал новым президентом федерации тяжёлой атлетики России
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Глава инвестиционной группы «Марафон» Александр Винокуров стал новым президентом федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР), об этом сообщает ТАСС. Винокурова выдвинула на пост главы ФТАР Федерация тяжёлой атлетики Тульской области.

Выборы нового президента федерации проходили в воскресенье, 8 июня. Винокуров был избран единогласно. Он сменил на посту президента федерации Дмитрия Василенко, который был главой ФТАР с 10 ноября 2024 года. В декабре 2024 Министерство спорта РФ приостановило действие государственной аккредитации федерации.

Стоит отметить, что Александр Винокуров был единственным кандидатом на пост президента ФТАР.

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