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Карлсен: нынешние шахматисты не будут доминировать так, как я

Карлсен: нынешние шахматисты не будут доминировать так, как я
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16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен высказался о том, кто из нового поколения шахматистов сможет доминировать на мировой арене.

«Нынешние игроки не будут доминировать так, как я. Это честный ответ. Гукеш на этом турнире (Norway Chess. — Прим. «Чемпионата») показал, что он на верном пути, он фантастически играет. Но нет ощущения, что он впереди всех, как можно подумать. Есть таланты, которые становятся единственными и неповторимыми в своём поколении, это не так просто», — приводит слова Карлсена Chess.com India.

В обновлённом рейтинге ФИДЕ Магнус Карлсен занимает лидирующую позицию с 2837 очками. Гукеш Доммараджу идёт на пятом месте с 2776 баллами.

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