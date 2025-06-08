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Россиянин Буянто Цырендоржиев завоевал серебро на этапе Кубка мира по стрельбе из лука

Россиянин Буянто Цырендоржиев завоевал серебро на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
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Российский спортсмен Буянто Цырендоржиев завоевал серебряную медаль в стрельбе из классического лука на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Анталье (Турция). В финале Цырендоржиев проиграл Маркусу Д’Алмейде из Бразилии со счётом 0:6.

Бронзовым призёром соревнований стал француз Баптист Аддис, который оказался сильнее немца Йонатана Феттеруа со счётом 7:1.

Буянто Цырендоржиеву 27 лет. Он является бронзовым призёром молодёжного чемпионата Европы 2016 года в командных соревнованиях.

Третий этап Кубка мира по стрельбе из лука в Анталье проходил с 4 по 8 июня. Российские лучники выступали на этапе Кубка мира в нейтральном статусе.

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