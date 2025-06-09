Гандбольный «Зенит» впервые в истории выиграл SEHA-Газпром Лигу
Мужской гандбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу в SEHA-Газпром Лиге. В финале соревнований «Зенит» одолел «Чеховских медведей» со счётом 35:34. Санкт-петербургский коллектив впервые в истории выиграл этот турнир.
Гандбол, мужчины. «Финал четырех» SEHA-Газпром Лига – 2024/2025. Финал:
- «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Чеховские медведи» (Чехов) – 35:34 (20:17).
Бронзовые медали завоевали гандболисты московского ЦСКА. В матче за третье место они были сильнее белорусской команды «Мешков Брест» – 32:23.
Гандбол, мужчины. «Финал четырёх» SEHA-Газпром Лига – 2024/2025. Матч за третье место:
- ЦСКА (Москва) — «Мешков Брест» — 33:23 (14:10).
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