Гандбольный «Зенит» впервые в истории выиграл SEHA-Газпром Лигу

Мужской гандбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу в SEHA-Газпром Лиге. В финале соревнований «Зенит» одолел «Чеховских медведей» со счётом 35:34. Санкт-петербургский коллектив впервые в истории выиграл этот турнир.

Гандбол, мужчины. «Финал четырех» SEHA-Газпром Лига – 2024/2025. Финал:

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Чеховские медведи» (Чехов) – 35:34 (20:17).

Бронзовые медали завоевали гандболисты московского ЦСКА. В матче за третье место они были сильнее белорусской команды «Мешков Брест» – 32:23.

Гандбол, мужчины. «Финал четырёх» SEHA-Газпром Лига – 2024/2025. Матч за третье место: