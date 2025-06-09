Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российская спортсменка на ультрамарафоне в ЮАР подверглась нападению грабителей

Российская спортсменка на ультрамарафоне в ЮАР подверглась нападению грабителей
Аудио-версия:
Комментарии

Российская бегунья Антонина Юшина подверглась нападению грабителей в ЮАР после того, как сошла с ультрамарафона The Comrades.

«На первом километре какой-то мужик случайно втащил мне ногой в область ахилла, я пыталась устоять, чтобы не распластаться своим лицом на асфальте, и сильно потянула ногу. Удар был достаточно чёткий, видимо. Я почувствовала прострел от ахилла до ягодичной, в общем, по всей задней поверхности. Сначала терпела боль, думала, пройдёт, но что-то не отпускало. Выпила обезбол, ждала чуда, но увы. После 20 км решила сойти. Но сходить некуда в принципе, поэтому пешком пришлось двигаться к финишу. То трусцой, то шагом. Благо я была не одна, у меня появилась компания (Ручников Егор), и в итоге мы просто шли и разговаривали до самого финиша. Каким-то чудом даже темп средний из шести минут. И смешно, и грустно одновременно. Может, ходить пешком у меня лучше получается. ⠀

Далее ещё было веселье. Я пошла до отеля, в стиле «хромая лошадь». Возле стадиона ко мне подошли два мужика чернокожих и начали говорить что-то типа: «Отдавай нам медаль, кроссовки и вроде часы». (мой английский — вери бед). Один достал ножик и начал им махать. Я была грустная и злая, ситуацию не сразу оценила, но стало очково. Стояла, тупила. Затем только хотела начать снимать кроссовки (ибо лучше раздеться, чем остаться с пёрышком в животе), как позади меня начала сигналить полицейская машина (о, чудеса случаются). Эти гады, конечно, сразу дали дёру. Господи, как я была счастлива в этот момент. В итоге полицейские решили проводить меня до отеля, ехали позади всю дорогу.

Весёлые приключения в Африке получились. Когда кажется, что всё ужас и кошмар, я понимаю, что могло быть и хуже… Спасибо, что я живая, а остальное восстановится, образуется», — написала Юшина у себя в телеграм-канале.

Материалы по теме
«Я способна на мировой рекорд». Кенийская бегунья творит чудеса на Бриллиантовой лиге
«Я способна на мировой рекорд». Кенийская бегунья творит чудеса на Бриллиантовой лиге
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android