Российская спортсменка на ультрамарафоне в ЮАР подверглась нападению грабителей

Российская бегунья Антонина Юшина подверглась нападению грабителей в ЮАР после того, как сошла с ультрамарафона The Comrades.

«На первом километре какой-то мужик случайно втащил мне ногой в область ахилла, я пыталась устоять, чтобы не распластаться своим лицом на асфальте, и сильно потянула ногу. Удар был достаточно чёткий, видимо. Я почувствовала прострел от ахилла до ягодичной, в общем, по всей задней поверхности. Сначала терпела боль, думала, пройдёт, но что-то не отпускало. Выпила обезбол, ждала чуда, но увы. После 20 км решила сойти. Но сходить некуда в принципе, поэтому пешком пришлось двигаться к финишу. То трусцой, то шагом. Благо я была не одна, у меня появилась компания (Ручников Егор), и в итоге мы просто шли и разговаривали до самого финиша. Каким-то чудом даже темп средний из шести минут. И смешно, и грустно одновременно. Может, ходить пешком у меня лучше получается. ⠀

Далее ещё было веселье. Я пошла до отеля, в стиле «хромая лошадь». Возле стадиона ко мне подошли два мужика чернокожих и начали говорить что-то типа: «Отдавай нам медаль, кроссовки и вроде часы». (мой английский — вери бед). Один достал ножик и начал им махать. Я была грустная и злая, ситуацию не сразу оценила, но стало очково. Стояла, тупила. Затем только хотела начать снимать кроссовки (ибо лучше раздеться, чем остаться с пёрышком в животе), как позади меня начала сигналить полицейская машина (о, чудеса случаются). Эти гады, конечно, сразу дали дёру. Господи, как я была счастлива в этот момент. В итоге полицейские решили проводить меня до отеля, ехали позади всю дорогу.

Весёлые приключения в Африке получились. Когда кажется, что всё ужас и кошмар, я понимаю, что могло быть и хуже… Спасибо, что я живая, а остальное восстановится, образуется», — написала Юшина у себя в телеграм-канале.