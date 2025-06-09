Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Черноморочка» не стала продлевать контракт с главным тренером

«Черноморочка» не стала продлевать контракт с главным тренером
Комментарии

Женский гандбольный клуб «Черноморочка» сообщил, что принял решение не продлевать контракт с главным тренером Алексеем Гумяновым.

В минувшем сезоне «Черноморочка» заняла третье место по итогам предварительной части женской Суперлиги. В четвертьфинале плей-офф команда из Новороссийска уступила тольяттинской «Ладе» по сумме двух матчей.

«Мы благодарим за работу Алексея Николаевича, за наши победы и достижения, за вклад в развитие нашего клуба. Но по результатам сезона мы приняли решение не продлевать контракт.

Желаем Алексею Николаевичу удачи, вдохновения и хороших результатов в новых проектах!» — приводит слова генерального директора Олега Фролова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Мы могли вообще пропасть. Но выжили!» Интервью с тренером, ждавшим золота 16 лет
Эксклюзив
«Мы могли вообще пропасть. Но выжили!» Интервью с тренером, ждавшим золота 16 лет
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android