«Черноморочка» не стала продлевать контракт с главным тренером

Женский гандбольный клуб «Черноморочка» сообщил, что принял решение не продлевать контракт с главным тренером Алексеем Гумяновым.

В минувшем сезоне «Черноморочка» заняла третье место по итогам предварительной части женской Суперлиги. В четвертьфинале плей-офф команда из Новороссийска уступила тольяттинской «Ладе» по сумме двух матчей.

«Мы благодарим за работу Алексея Николаевича, за наши победы и достижения, за вклад в развитие нашего клуба. Но по результатам сезона мы приняли решение не продлевать контракт.

Желаем Алексею Николаевичу удачи, вдохновения и хороших результатов в новых проектах!» — приводит слова генерального директора Олега Фролова пресс-служба клуба.