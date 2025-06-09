Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Путин: в международных спортивных организациях ориентируются на политическую конъюнктуру

Путин: в международных спортивных организациях ориентируются на политическую конъюнктуру
Комментарии

Президент России Владимир Путин высказал мнение о работе международных спортивных организаций в условиях современной геополитической обстановки.

«Мы знаем, что происходит в современном спорте высоких достижений. В международных спортивных организациях, которые, по-моему, больше начинают заниматься политикой, во всяком случае ориентируются на текущую политическую конъюнктуру, а не отстаивают идеалы олимпизма», — приводит слова Путина ТАСС.

В 2023 году Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушения им Олимпийской хартии и «нарушения территориальной целостности НОК Украины».

Материалы по теме
Российская спортсменка на ультрамарафоне в ЮАР подверглась нападению грабителей
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android