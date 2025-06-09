Путин: в международных спортивных организациях ориентируются на политическую конъюнктуру

Президент России Владимир Путин высказал мнение о работе международных спортивных организаций в условиях современной геополитической обстановки.

«Мы знаем, что происходит в современном спорте высоких достижений. В международных спортивных организациях, которые, по-моему, больше начинают заниматься политикой, во всяком случае ориентируются на текущую политическую конъюнктуру, а не отстаивают идеалы олимпизма», — приводит слова Путина ТАСС.

В 2023 году Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушения им Олимпийской хартии и «нарушения территориальной целостности НОК Украины».