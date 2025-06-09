Путин попросил Дегтярёва отчитаться о его работе на посту главы Олимпийского комитета

Президент России Владимир Путин попросил министра спорта РФ Михаила Дегтярёва доложить о ситуации в детском, юношеском и адаптивном видах спорта, а также о его работе в качестве главы Олимпийского комитета России (ОКР).

В понедельник Путин провёл встречу с Дегтярёвым в Кремле.

«Конечно, один из первых вопросов – вопрос смешанной ответственности регионов, муниципалитетов и правительства – это детский и юношеский спорт.

Второй – это адаптивные виды спорта, в том числе в связи с окончанием службы наших ребят, бойцов, которые возвращаются домой, особенно после ранений, и многие из них хотят заниматься спортом. И, конечно, ваша работа в качестве руководителя национального олимпийского комитета», — приводит слова Путина со встречи с Дегтярёвым «РИА Новости Спорт».